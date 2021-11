Piemonte: mazzo di fiori no vax rivolto a sindaco Grugliasco che lascia il bouquet sotto lapide morti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un mazzo di fiori lasciato da una attivista no vax-no green pass davanti al municipio di Grugliasco, con al centro un messaggio “in commemorazione delle violazioni subite il 28 ottobre a Trieste - riferendosi alle manifestazioni davanti al porto del capoluogo del Friuli Venezia Giulia -, da La gente come noi”. E il sindaco Roberto Montà che decide di rispondere alla provocazione con un gesto altrettanto provocatorio: lasciare il mazzo sotto la lapide per i morti di Covid nel cimitero della cittadina piemontese. E’ successo questo pomeriggio a Grugliasco. “Ho pensato che il luogo migliore dove deporre i fiori – ha affermato il sindaco di Grugliasco Roberto Montà - fosse il cimitero della nostra città, dove da meno di venti giorni, abbiamo installato una lapide in memoria di tutti i grugliaschesi morti dall'inizio di questa pandemia. (segue) (Rpi)