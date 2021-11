Covid: assessore Lazio, colloquio con presidente Amsi, presto aiuto su carenza personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato ha avuto "un lungo colloquio telefonico con il rappresentante dei medici stranieri in Italia Aodi Foad, presidente dell'Amsi "con il quale ci lega una lunga collaborazione su tanti temi, e abbiamo condiviso una iniziativa concreta da realizzare nei prossimi giorni per le criticità relative al personale sanitario. Il Lazio non solo è pronto ad applicare le norme previste dal 'Cura Italia', ma riteniamo sacrosanto, per chi lavora in Italia da 5 anni, parla la lingua italiana, è iscritto ad un Ordine professionale il cui titolo è riconosciuto dallo Stato italiano e che possiede il regolare permesso di soggiorno, il diritto di poter partecipare ai bandi di reclutamento previsti dal Sistema sanitario", ha commentato D'Amato. (Com)