Ucraina: Francia denuncia Russia per pubblicazione note diplomatiche sulla crisi

- La Francia ha denunciato la recente pubblicazione da parte della Russia della corrispondenza diplomatica tra il suo ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, e gli omologhi di Francia e Germania, rispettivamente Jean-Yves Le Drian e Heiko Maas, sul tema della crisi in Ucraina. "Consideriamo questa pratica contraria alle regole e agli usi diplomatici", ha affermato un portavoce del ministro degli esteri di Parigi. "La Germania e la Francia lavorano da mesi al proseguimento delle negoziazioni e all'applicazione di un'agenda concreta per una riunione ministeriale in formato Normandia come era stato deciso" tra la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron e quello russo Vladimir Putin a ottobre, ha aggiunto il portavoce. (Frp)