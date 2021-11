Infrastrutture: Bosnia, Bei concede 5 milioni di euro per sezione Corridoio 5C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha concesso un contributo aggiuntivo di cinque milioni di euro per la costruzione della sezione Pocitelj-Zvirovici del Corridoio autostradale 5C. Secondo quanto precisa una nota diramata dall'istituto finanziario, in totale l'Unione Europea ha stanziato circa 225 milioni di euro in sovvenzioni per la costruzione del Corridoio 5C in Bosnia Erzegovina. La Banca europea per gli investimenti e il ministero delle Finanze della Bosnia Erzegovina hanno firmato oggi un accordo per un finanziamento Ue di cinque milioni di euro per la supervisione dei lavori di costruzione della sezione lunga 11,07 chilometri. Il capo della delegazione europea a Sarajevo, l'ambasciatore Johann Sattler, ha dichiarato che la nuova sovvenzione rappresenta un altro importante passo avanti verso il completamento del Corridoio. "Migliori collegamenti all'interno del Paese approfondiranno l'integrazione economica e transfrontaliera, oltre a rafforzare lo sviluppo delle euro-regioni transnazionali, creando un circolo virtuoso di crescita economica e una più profonda integrazione europea", ha dichiarato Sattler. L'investimento totale nella sottosezione Pocitelj-Zvirovici ammonta a 111,2 milioni di euro. (segue) (Seb)