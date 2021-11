Infrastrutture: Bosnia, Bei concede 5 milioni di euro per sezione Corridoio 5C (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto porterà alla costruzione di un ponte, un tunnel, tre viadotti, uno svincolo e un pedaggio a Pocitelj, lo svincolo interregionale delle strade locali e il collegamento ad altre autostrade, un cavalcavia e tre sottopassi. La struttura più significativa già in costruzione è il ponte Pocitelj che si estende per 980 metri sul fiume Neretva, con un'altezza massima di 97 metri. La vicepresidente della Bei, Lilyana Pavlova, responsabile per i Balcani occidentali, ha dichiarato che lo sviluppo del Corridoio in Bosnia Erzegovina è importante per migliorare il tenore di vita, alleviare la povertà e accelerare la ripresa dalla pandemia. " Oltre il 95 per cento del trasporto merci e passeggeri in Bosnia Erzegovina avviene su strada, il che lo rende essenziale per il commercio e gli scambi economici locali, regionali e internazionali. La Bei continua a sostenere la costruzione di questa importante via di transito regionale", ha detto Pavlova. (segue) (Seb)