Infrastrutture: Bosnia, Bei concede 5 milioni di euro per sezione Corridoio 5C (3)

- Il ministro delle Finanze della Bosnia Erzegovina Vjekoslav Bevanda ha dichiarato che i passeggeri dell'Unione europea potranno viaggiare con il nuovo Corridoio attraverso il Paese. "Questo è un modo per noi di sviluppare il nostro turismo, l'economia e il tenore di vita in generale", ha detto Bevanda. L'Unione europea fornisce un sostegno continuo per la costruzione del Corridoio 5C in Bosnia Erzegovina, erogando sovvenzioni attraverso il Fondo congiunto europeo per i Balcani occidentali nell'ambito del Quadro per gli investimenti dei Balcani occidentali (Wbif). L'intero progetto di costruzione del Corridoio 5C è il risultato degli sforzi congiunti delle autorità di Bosnia Erzegovina, Unione europea, Banca europea per gli investimenti (Bei) e Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), per creare collegamenti di trasporto più sicuri e migliori e aprendo nuove opportunità di lavoro e di affari nel Paese. (Seb)