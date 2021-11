Infrastrutture: M5s, in manovra fondi per corridoio baltico-adriatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Sono molto lieto di annunciare lo stanziamento in legge di Bilancio di 5 miliardi per il completamento dei corridoi europei delle regioni adriatiche". Lo scrive in una nota Giorgio Fede, membro della commissione Lavori pubblici e Trasporti, e portavoce marchigiano del Movimento 5 stelle. In particolare "il finanziamento arriva dopo che lo scorso agosto la commissione Lavori pubblici e Trasporti del Senato ha approvato una mia osservazione, nell’ambito del parere sulla Relazione Programmatica 2021, nella quale chiedevo a gran voce il completamento dei corridoi. Mi sono fortemente impegnato affinché il governo attuasse la mia osservazione che ora mi pregio di presentare come relatore in Commissione". (segue) (Com)