Mobilità: Dekra presenta il progetto "compagni di sicurezza"

18 ottobre 2021

- Si è tenuta presso il Centro studi americani a Palazzo Mattei a Roma, la presentazione dell'iniziativa "Compagni in sicurezza", promossa da Dekra Italia, branch italiana del gruppo tedesco leader mondiale nel testing e certificazione, con la partecipazione della Polizia Stradale. Il progetto si rivolge agli studenti e ai docenti italiani, in un percorso di apprendimento, cultura e prevenzione per promuovere la sicurezza stradale sulle due ruote, attraverso la piattaforma "Civicamente", che raggiunge 7 mila docenti degli istituti secondari di I e II grado in Italia. Il progetto, patrocinato dal Cnel, ha visto il coinvolgimento di due licei, il "G.F. Porporato" di Torino e l'IIS "Gaetano De Sanctis" di Roma. Complessivamente 60 studenti, che hanno partecipato via Zoom insieme ai loro professori e dirigenti scolastici. Inoltre, attraverso la piattaforma "Educazione digitale" riservata agli insegnanti e accessibile al link https://www.educazionedigitale.it/compagninsicurezza, ogni scuola può prendere parte all'iniziativa e scaricare gratuitamente i materiali didattici. "La sicurezza delle strade è un fenomeno complesso, dove comunicazione e cultura giocano un ruolo fondamentale – ha spiegato Toni Purcaro, Chairman Dekra Italia e Executive vicepresident Dekra Group – per questo l'iniziativa 'Compagni in sicurezza' assume grande rilevanza e siamo orgogliosi di proporla in un contesto dinamico e vitale come quello scolastico. In particolare, la presenza dei docenti offre opportunità interessanti, vista la loro funzione di educatori, fondamentale per trasmettere ai ragazzi i principi cardine del rispetto e della tolleranza sulla strada in ogni circostanza, alla guida di un mezzo e a piedi". (segue) (Com)