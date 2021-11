Semplificazione: Formez Pa, formazione e digitalizzazione priorità a supporto amministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Formez Pa si occupa di semplificazione da più di 20 anni. L'istituto lavora a fianco delle Pubbliche amministrazioni sia a livello centrale che a livello territoriale, per supportarle nel trasformare in procedure semplici e più facilmente attuabili, quelle che sono le scelte normative del legislatore". E' quanto ha affermato il presidente di Formez Pa, Alberto Bonisoli, nel corso dell'audizione della commissione parlamentare bicamerale sulla Semplificazione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa. "Fra le principali e fondamentali attività di supporto di Formez Pa alle amministrazioni, nell'ambito della semplificazione, è importante citare la diffusione delle informazioni - ha aggiunto Bonisoli - e l'aumento delle competenze digitali, tramite una formazione di base mirata, basti pensare che abbiamo realizzato 115 unità didattiche sulle competenze digitali. E' importante, inoltre, considerare, tutto ciò che riguarda l'assistenza a progetti e iniziative di semplificazione verso le amministrazioni territoriali e il relativo supporto normativo per tradurle e attuarle con atti semplificati". (segue) (Com)