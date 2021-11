Semplificazione: Formez Pa, formazione e digitalizzazione priorità a supporto amministrazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal punto di vista della comunicazione, come strumento di semplificazione - ha concluso Bonisoli - Formez Pa ha attivato un centro di risposta tecnologicamente avanzato per le domande e le esigenze degli enti locali, quando è stata modificata la normativa sui concorsi pubblici, e ha realizzato, su impulso del Dipartimento della Funzione pubblica, delle guide al Pnrr, con l'utilizzo di un linguaggio semplice ed immediato, per spiegare il suo funzionamento a imprese, Comuni, amministrazioni e famiglie". (Com)