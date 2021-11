Napoli: Trapanese, delibera da 3,5 mln per buoni spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle misure di solidarietà alimentari resesi necessarie dall'emergenza da Covid-19, è stata approvata in giunta, su proposta dell'assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese, una delibera che stanzia un importo di 3,5 mln di per buoni spesa. L'annuncio in una nota del Comune di Napoli. Trapanese ha spiegato: "Entro Natale oltre 26mila famiglie in stato di bisogno potranno beneficiare del buono spesa per l'acquisto di generi alimentare di prima necessità. Dal 24 Novembre sarà online la piattaforma per richiederlo. Stiamo in queste ore predisponendo le attività tecniche e organizzative per erogare a breve i buoni spesa e assicurare per le festività un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, alleviando i disagi causati della pandemia da virus Covid 19''. E dunque: "E' fondamentale controllare le domande ed essere rapidi nello stesso momento. I controlli saranno serrati e informatizzati su ogni singola domanda ma contiamo di erogare i primi bonus a partire da venerdì 17 dicembre 2021. I beneficiari verranno informati tramite un Sms in cui verrà comunicato il Pin e contemporaneamente la lista dei supermercati che aderiscono all'iniziativa più vicini al luogo di residenza dove poter effettuare la spesa; basterà poi solo comunicare il PIN alla cassa per usufruirne''. (segue) (Ren)