Difesa: Comando operazioni spaziali monitora evoluzione frammentazione satellite russo

- Il Comando delle operazioni spaziali della difesa (Cos), costituito a giugno del 2020, sta seguendo l'evoluzione dell'evento di frammentazione del satellite russo Cosmos 1408 occorso in data 15 novembre 2021, attraverso il Centro space situational awareness (C-SSA) braccio operativo del Cos per la specifica funzione. Lo riferisce un comunicato dello Stato maggiore della Difesa. Le discendenti valutazioni operative sono finalizzate soprattutto ad evitare o mitigare i potenziali effetti della frammentazione sugli assetti spaziali della Difesa. In tale ambito, l'Italia partecipa a numerose iniziative multilaterali per affrontare congiuntamente agli altri Paesi la problematica relativa alla proliferazione dei detriti spaziali, in aderenza all'uso consapevole e responsabile dello spazio. (Com)