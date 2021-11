Agroalimentare: Martina (Fao), farmer markets centrali per rafforzare realtà locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete globale dei "farmer markets" rappresenta uno strumento per "dare forza alle esperienze locali, come quelle dei mercati contadini", all'interno dell'"agenda globale". Lo ha detto Maurizio Martina, vicedirettore della Fao, intervenendo al Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione organizzato dalla Coldiretti. Si tratta di realtà che "hanno dimostrato di rappresentare un'importante risposta alle questioni che abbiamo davanti", in primis quella ambientale, ha concluso. (Rin)