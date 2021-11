Covid: Ema, più contagi tra non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna colmare il divario tra vaccinati e non vaccinati. Lo ha dichiarato l'Agenzia europea dei medicinali (Ema) che ha spiegato che "ci sono troppi casi di Covid-19 in particolare nelle persone non vaccinate" e che "molti Paesi dell'Unione europea hanno grandi popolazioni non vaccinate che hanno maggiori probabilità di andare in ospedale e soffrire di malattie gravi". Per questo, "dovremmo colmare il divario tra vaccinati e non vaccinati", ha spiegato l'Ema su Twitter. Il responsabile della strategia dei vaccini per l'Ema, Marco Cavaleri, ha raccomandato alle persone "di vaccinarsi" e a quanti sono candidabili per la terza dose di procedere con il ricevere la somministrazione. Dall'Ema arriva l'incoraggiamento anche a ricevere il vaccino anti-influenzale. (Beb)