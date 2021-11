Tunisia: presidente Saied, “magistratura indipendente, non ho alcuna autorità su di essa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il popolo della Tunisia vuole “purificare il Paese” dalla corruzione e “solo una magistratura giusta e al di sopra di ogni sospetto” può attuare questa visione. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Kais Saied, supervisionando oggi il Consiglio dei ministri. “La magistratura dello Stato tunisino è indipendente e io non ha alcuna autorità su di essa”, ha detto Saied, citato in comunicato stampa del Palazzo di Cartagine, sede dell’amministrazione presidenziale. Il capo dello Stato ha ricordato che la Tunisia ha bisogno “ora più che mai” di un nuovo decreto per accorciare i tempi della magistratura in particolar per quanto riguarda gli “abusi elettorali”. Inoltre, il presidente ha anche indicato che “le crisi inventate hanno lo scopo di distrarre il popolo tunisino dai suoi problemi reali”, spiegando di essere al lavoro per “l'introduzione di riforme del sistema politico in risposta alle richieste dei tunisini”. (Tut)