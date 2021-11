Omicidio Willy: Colosimo (Fd'I), in pl Regione Lazio previsto taglio fondi su premio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una cosa sono i comunicati, altri i fatti. In aula mercoledì c'è il taglio del finanziamento destinato al premio dedicato a "Willy Monteiro Duarte" come riportato chiaramente a pagina 27 dell'allegato A dell'art. 3 della proposta di legge 311 approvata in commissione bilancio. Non è dato sapere invece dove è l'aumento dei fondi. Forse in un bilancio che ai consiglieri non è dato vedere? Per favore, basta". È quanto dichiara in una nota la consigliera di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Chiara Colosimo. (Com)