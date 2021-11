Usa-Nigeria: Blinken arrivato ad Abuja, previsto incontro con presidente Buhari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore della difesa e della sicurezza, dal 2017 l'assistenza degli Stati Uniti alla Nigeria è ammontata a circa 650 milioni di dollari, di cui 500 milioni destinati a commesse militari, e quest'anno Washington ha consegnato 12 aerei A-29 Super Tucano acquistati dalla Nigeria nell'ambito di un pacchetto che include anche la formazione sui diritti umani e misure di protezione civile. La Nigeria ha anche iniziato la formazione per l'integrazione aria-terra nel 2021 e continua a partecipare attivamente alla riforma della giustizia militare, alla mitigazione delle vittime civili e ai corsi di formazione sui diritti umani. La Nigeria beneficia anche del più grande programma internazionale di istruzione e addestramento militare in Africa subsahariana e partecipa avidamente ai programmi di esercitazione regionale multilaterale guidati dagli Usa Obangame Express e Flintlock e collabora regolarmente con le forze per le operazioni speciali statunitensi, la Guardia costiera degli Stati Uniti e la Marina degli Stati Uniti per costruire capacità e interoperabilità secondo gli standard internazionali. La Nigeria continua inoltre a svolgere un ruolo attivo nella Coalizione globale per sconfiggere lo Stato islamico. (segue) (Res)