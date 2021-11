Usa-Nigeria: Blinken arrivato ad Abuja, previsto incontro con presidente Buhari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ambito sanitario, gli Stati Uniti e la Nigeria hanno collaborato strettamente per combattere la pandemia di Covid-19 e - in collaborazione con il meccanismo Covax o in via bilaterale - gli Usa hanno fornito più di 7,5 milioni di dosi di vaccini ad Abuja, oltre a fornire più di 119 milioni di dollari in assistenza sanitaria e umanitaria correlata alla lotta alla pandemia. Sempre in ambito sanitario, i programmi sanitari degli Usa attualmente in corso raggiungono oltre 66 milioni di nigeriani con servizi salvavita, anche attraverso la formazione di operatori sanitari pubblici e il miglioramento dell'accesso a medicinali di qualità, vaccini, strutture mediche e materiali per la salute riproduttiva. In ambito umanitario, gli Stati Uniti sono il più grande donatore in risposta alla crisi in corso nel nord del Paese, avendo fornito oltre 2,1 miliardi di dollari dal 2015 e sostenendo due milioni di famiglie colpite dal conflitto. Con oltre 364 milioni di dollari di finanziamenti nel 2021, gli Usa continuano a sostenere l'assistenza salvavita alle popolazioni vulnerabili, compresi gli sfollati interni, i rifugiati e le famiglie con insicurezza alimentare. Gli Stati Uniti forniscono inoltre assistenza tecnica e addestrano i professionisti delle forze dell'ordine e della magistratura ad affrontare molte sfide tra cui banditismo e rapimento, antidroga, criminalità informatica, protezione dei diritti di proprietà intellettuale e affrontare in modo più efficace la tratta di persone e la violenza di genere. (Res)