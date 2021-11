Piemonte: casi Covid in crescita ma si conferma zona bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crescono i focolai e l’Rt ma il Piemonte rimane in zona bianca. La conferma arriva dal pre-report settimanale del ministero della Salute-Istituto superiore della sanità sull’andamento pandemico. Nella settimana dall’8 al 14 novembre l’Rt della Regione è passato dall’1,10 all’1,24 e la percentuale di positività dei tamponi si è confermata all’1 per cento. L’incidenza è stata di 74,74 casi ogni 100 mila abitanti, mentre il tasso di occupazione dei posti letto sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari è rimasto contenuto al 5 per cento: una percentuale tra le più basse in Italia. (Rpi)