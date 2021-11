Lombardia: Fontana, nell'ex area Expo uno dei cinque microscopi più potenti al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Uno dei cinque microscopi più potenti al mondo è qui in Lombardia, a disposizione della ricerca italiana, nei nuovi laboratori di Human Technopole, l'istituto italiano di ricerca per le scienze della vita nato all'interno di Mind nell'area di Expo”. A ricordarlo attraverso un post su Facebook è il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, oggi in visita al Milano Innovation District sorto nell’area in cui venne allestito l’Expo del 2015.(Rem)