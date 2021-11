Lavoro: Fisascat-Cisl, turismo, commercio, vigilanza e multiservizi sono ossatura della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella 'nuova normalità' imposta dalla pandemia, in cui siamo stati catapultati senza preavviso né preparazione, Roma sta diventando la città dei 'lavoretti', con un grande aumento del part-time involontario. La Capitale, secondo bacino in Europa in termini di consumi, ha visto tra i primi agnelli sacrificali di questo periodo proprio i servizi e il commercio, che sono stati penalizzati dal blocco dei flussi turistici, l'ossigeno della città. Migliaia di famiglie e di lavoratori ne hanno pagato il prezzo". Lo ha detto il segretario generale della Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti, Stefano Diociaiuti, nell'ambito della relazione presentata al congresso della Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti, "Libertà è partecipAzione, ricostruiamo insieme il futuro", in corso oggi presso il Th Roma-Carpegna Palace in via Aurelia 481. (segue) (Com)