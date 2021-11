Lavoro: Fisascat-Cisl, turismo, commercio, vigilanza e multiservizi sono ossatura della Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nell'anno in corso – ha spiegato – parliamo solo di un terzo di turisti rispetto al 2019. A luglio ne sono arrivati 400mila, un numero sicuramente importante dopo la frenata. Ciò che non cambia, purtroppo, è il modello del turismo 'mordi e fuggi'. Secondo l'Ente bilaterale del Turismo laziale è infatti di due notti la media dei soggiorni nella Capitale, ancora meno delle 2,5 della fase pre-virus. Roma vive di turismo straniero e in estate non si è riusciti a superare il 20 per cento di occupazione media negli alberghi. A farne le spese sono i lavoratori del comparto, perché un dipendente su due rischia di non tornare al lavoro almeno fino a marzo". "Anche il commercio – ha proseguito il sindacalista - presenta ferite tuttora aperte, con lavoratori e lavoratrici che sono talvolta restati in prima linea senza mai fermarsi, altre famiglie in grave difficoltà occupazionale e un contratto scaduto dal 2019. Nell'ambito del rinnovo chiediamo l'incremento salariale e della contribuzione per l'assistenza sanitaria integrativa, la certificazione della formazione svolta in azienda, l'agevolazione dei processi di turn-over".