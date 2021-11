Lavoro: Fisascat-Cisl, turismo, commercio, vigilanza e multiservizi sono ossatura della Capitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della relazione, anche un focus sul settore Multiservizi, "il motore della crescita del nostro Paese, che occupa una larghissima fetta del totale dei lavoratori": "l'intesa sul rinnovo contrattuale recentemente raggiunta prevede un importante aumento economico grazie al mantenimento della piena retribuzione nei giorni di carenza della malattia e recepisce molte nostre richieste, anche se va ancora rafforzata la bilateralità e introdotta una legge quadro sui Servizi". "Per quanto riguarda la vigilanza privata, che in questo periodo come non mai ha contribuito ad aumentare la percezione della sicurezza collettiva e individuale nella Capitale, i lavoratori sono in attesa del rinnovo del contratto, scaduto nel 2015. Le priorità da affrontare sono due: la clausola sociale, per garantire la continuità occupazionale, e la congruità dell'offerta: non è accettabile che le gare indette dalla Pa siano basate su prezzi che in alcuni casi sono addirittura inferiori alle tabelle sul costo del lavoro del ministero del Lavoro". "Per far fronte al 'sisma silenzioso', portato dalla pandemia, che ha avuto forti impatti sui lavoratori e sulla Capitale, serve un cambio di paradigma, che preveda un nuovo Patto sociale e una rinascita che parta dall'aggregazione umana, dalla fine dell'individualismo, da una sintesi tra sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica, benessere economico e occupazionale, dal rafforzamento della contrattazione e del Welfare aziendale". (Com)