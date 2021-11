Minori: Bonetti su abusi, servono prevenzione e impegno condiviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce alla piena realizzazione della democrazia della nostra società" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- "C’è ancora un grande nemico che circonda il fenomeno degli abusi sessuali nei confronti dei bambini: è il muro di silenzio che drammaticamente si stringe intorno alle vittime. I tabù che circondano il fenomeno rendono ancor più difficile la definizione e l’attuazione di piani di efficace contrasto, ad ogni livello istituzionale. È necessario invertire il paradigma culturale che considera i minori soggetti in divenire e, pertanto, non ancora detentori in pieno di propri diritti: il minore non è persona in potenza, è persona portatrice di diritti inviolabili, garantiti dalla nostra Costituzione". E' quanto dichiara la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in un messaggio inviato al convegno internazionale "Il diritto di fidarsi. La sfida di rendere sicuro il rapporto di bambini e adolescenti con gli adulti di fiducia", organizzato da Telefono Azzurro, nell’ambito della Giornata europea per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. (segue) (Rin)