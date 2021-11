Minori: Bonetti su abusi, servono prevenzione e impegno condiviso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo - sottolinea Bonetti -, bisogna prima di tutto investire in educazione, quel processo educativo che è uno dei tre pilastri su cui abbiamo costruito il nuovo Piano per l'infanzia e l'adolescenza. È un'azione da rivolgere al mondo degli adulti perché ascolti e colga le esigenze e i disagi dei più piccoli, facendosene concretamente carico. Nel contempo è necessario educare i minori alla piena consapevolezza dei propri diritti, a un uso consapevole delle nuove tecnologie e delle nuove forme di comunicazione, che non di rado nascondono insidie e pericoli". (segue) (Rin)