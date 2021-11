Minori: Bonetti su abusi, servono prevenzione e impegno condiviso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le azioni di contrasto al fenomeno degli abusi e della violenza sui minori messe in campo dalle istituzioni hanno permesso grandi passi avanti, ma non bastano: è necessario potenziare la via della prevenzione e accrescere la fiducia che un fattivo ed efficace contrasto sia possibile. Questa è la nostra responsabilità oggi, e chiama ad un impegno condiviso, fatto di sinergie e di cooperazione a tutti i livelli della partecipazione al bene comune", continua la ministra. "Garantire una crescita armonica, equilibrata e felice per tutte le bambine e i bambini significa preparare un futuro migliore per il nostro Paese e una comunità più sana e consapevole. Il tempo del futuro va abitato già oggi", conclude Bonetti. (Rin)