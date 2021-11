Roma: Santori (Lega), linee programmatiche del sindaco Gualtieri, spuntano 3 nuovi carrozzoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pronti via e in Campidoglio arrivano tre nuovi Carrozzoni a danno della Capitale su cui si sistemeranno i soliti amici della sinistra. Si chiameranno attrazione e investimenti, lavoro e formazione, politiche abitative, inutili fotocopie di realtà già esistenti o addirittura con competenze in capo ad altri enti o istituzioni. Su tutto questo poltronificio siederà anche il previsto Consiglio per la cultura". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Fabrizio Santori, commentando le linee programmatiche del sindaco Gualtieri contenute nella delibera al voto in Aula Giulio Cesare per la giornata di domani venerdi 19 novembre 2021. (segue) (Com)