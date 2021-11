Roma: Santori (Lega), linee programmatiche del sindaco Gualtieri, spuntano 3 nuovi carrozzoni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Si vogliono creare ancora Agenzie quando Roma Capitale ha bisogno di un riordino del gruppo societario per rendere più snella e produttiva l'intera macchina capitolina. Un altro sistema per sprecare risorse e limitare il confronto. Per Roma bisogna agire subito, non è tollerabile sbarrare la strada al rilancio e alla ripresa riunendo tavoli, se ne contano almeno 6 nel documento, inventando reti, 28 citazioni, e proponendo nuovi spazi, 36 citazioni, quando è necessario invece rigenerare e rilanciare l'esistente", insiste Santori, che conclude: "abbiamo sul tavolo solo una lista di chiacchiere senza un'idea utile alla città, una selezione avvilente di slogan adatti solo ad accontentare i pretendenti al potere in una Giunta debole orchestrata a tavolino, manuale Cencelli alla mano, da Letta con Zingaretti e Bettini sulla sfondo". (Com)