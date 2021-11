Agroalimentare: Gualtieri, Roma città più agricola d'Italia, presto cinque nuovi mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Roma è "la città più agricola d'Italia e la seconda città europea per farmer markets, e la nostra idea è di aprirne altri cinque". Lo ha detto Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, intervenendo al Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione organizzato dalla Coldiretti. I farmer markets rappresentano uno "snodo centrale per un'idea di città attenta alla cura del territorio, al modello della prossimità", ha proseguito. "Stiamo parlando non solo di una modalità più intelligente di avvicinare il produttore al consumatore, ma anche di un progetto centrale nella direzione della sostenibilità, della vicinanza, dell'inclusione e dell'innovazione", ha aggiunto. (Rin)