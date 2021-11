Usa-Nigeria: Blinken arrivato ad Abuja, previsto incontro con presidente Buhari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è atterrato ad Abuja, in Nigeria, seconda tappa del suo tour africano che lo ha già portato in Kenya e che lo vedrà nei prossimi giorni in Senegal. Nella capitale nigeriana, secondo quanto riferisce il dipartimento di Stato in una nota, Blinken incontrerà oggi il presidente Muhammadu Buhari, il vicepresidente Yemi Osinbajo, il ministro degli Esteri Geoffrey Onyeama e rappresentanti della società civile con cui discuterà di come promuovere la cooperazione sulla sicurezza sanitaria globale, ampliare l'accesso all'energia, rafforzare la crescita economica e rivitalizzare la democrazia nigeriana. Nella giornata di domani, invece, Blinken terrà un atteso discorso sulla politica per l'Africa dell'amministrazione Usa guidata da Joe Biden. Inoltre, il segretario presenzierà alla firma di un accordo da 2,17 miliardi di dollari per l'assistenza allo sviluppo con l'obiettivo di sostenere una Nigeria "più sana, istruita, prospera, stabile e resiliente". Prima economia e Paese più popoloso dell'Africa, la Nigeria è uno dei partner più importanti per gli Usa nel continente africano, la cui stabilità e prosperità sono inseparabili da quelle della regione. La Nigeria è il secondo partner commerciale degli Stati Uniti in Africa con un interscambio totale di oltre 10 miliardi di dollari nel 2019. Gli Usa sono inoltre uno dei maggiori investitori stranieri in Nigeria con investimenti diretti esteri per un totale di 5,5 miliardi di dollari (sempre nel 2019). (segue) (Res)