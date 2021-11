Comuni: Castelli, approvato schema decreto per stima capacità fiscale 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quello che può sembrare un passaggio meramente tecnico è, invece, uno dei momenti chiave nell'ambito della costruzione del percorso che stiamo facendo per la definizione del meccanismo di fabbisogni standard. Come Stato, non abbiamo solo la necessità di capire quanto ad un Comune serve per assolvere alle sue funzioni fondamentali, ma anche quanto ogni territorio è in grado di produrre in termini fiscali. Questo con il fine di consentire il necessario riequilibrio attraverso il Fondo di Solidarietà comunale". Lo dichiara il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, al termine della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali spiegando come nell’ambito di questo percorso oggi sia stato "approvato lo schema di decreto del ministro dell’Economia e delle Finanza che determina la stima delle capacità fiscale 2022 dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario". (segue) (Com)