Comuni: Castelli, approvato schema decreto per stima capacità fiscale 2022 (2)

- "Un tassello in più che - prosegue Castelli - grazie al lavoro che ho fatto in questi anni, tiene conto anche delle metodologie approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Guardiamo alla finanza locale in modo coordinato e strutturale, per assicurare sempre di più a Comuni, Province e Città Metropolitane una reale capacità di programmare ed erogare i servizi essenziali per le loro comunità. E per il secondo anno, i Comuni, con le nuove capacità fiscali, continueranno ad applicare un meccanismo dei fabbisogni standard equo ed aggiornato”, conclude la viceministra. (Com)