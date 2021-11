Imprese: Iveco Group, scissione da Cnh Industrial favorirà crescita redditizia delle due società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scissione di Iveco Group da Cnh Industrial ambisce a massimizzare la focalizzazione e la flessibilità del management, allineare le priorità di investimento e gli incentivi, soddisfare meglio le rispettive esigenze aziendali e ottimizzare la struttura dei costi e del capitale di ciascuna società, favorendo una crescita redditizia. È quanto si legge nella nota diffusa in occasione dell’Investor Day in corso a Torino. “Si prevede che la creazione di Iveco Group consentirà per la prima volta alla società di esprimere adeguatamente il proprio valore intrinseco e di cogliere meglio le significative opportunità di un settore in profonda trasformazione: in particolare, si prevede che il gruppo sarà in grado di anticipare meglio le mutevoli esigenze di mobilità dei propri clienti, investendo e collaborando nelle tecnologie del futuro per affrontare, tra le altre cose, i requisiti degli standard di emissioni sempre più stringenti a livello mondiale”, si legge nel documento, in cui la società afferma di essere ben posizionata grazie “alla sua forte e storica presenza in tutta la gamma dei segmenti Veicoli commerciali e speciali; alla sua attenzione all'innovazione e allo sviluppo di soluzioni avanzate e sostenibili, inclusi propulsori a emissioni ridotte e a zero emissioni, lo sviluppo di sistemi all’avanguardia di assistenza alla guida connessi al cloud e l'esplorazione delle emergenti tecnologie di guida autonoma; e alla comprovata capacità di consolidare questi punti di forza competitivi attraverso la creazione di partnership innovative e reciprocamente vantaggiose. (Com)