Fisco: Toffanin (FI), bene proposta Pichetto su Irap

- "La misura proposta oggi dal vice ministro Pichetto, sull'esclusione dal pagamento della tassa Irap per le persone fisiche e le società di persone, trova tutto il nostro favore e il nostro appoggio. A beneficiarne sarebbe una platea di 2 milioni e 400 mila aziende sulle quali verrebbe meno il peso dell’Irap, e per le quali si libererebbero importanti risorse da destinare alla creazione di maggiori opportunità di lavoro. Il Paese sta ripartendo, i dati del Pil sono incoraggianti, ora servono misure strutturali a sostegno dell’impresa, a cominciare dalla riduzione delle tasse. Più impresa significa più lavoro, vera crescita del sistema Paese". Lo afferma, in una nota, Roberta Toffanin, senatrice di Forza Italia, vicepresidente della commissione Finanze e responsabile del dipartimento lavoro del partito. (com)