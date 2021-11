Speciale scuola: Bianchi incontra i sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto questa mattina un incontro fra il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, e le organizzazioni sindacali della scuola. E' quanto si legge in una nota del dicastero. Il tavolo era stato convocato già prima dell'annuncio, da parte di alcune sigle, dello stato di agitazione. L'incontro si è svolto in un clima disteso. Il ministro Bianchi ha ribadito "l'impegno mio e del ministero per far valere le ragioni della scuola. Siamo tutti al lavoro, anche in vista del passaggio in Parlamento della manovra di bilancio". (Com)