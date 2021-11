Speciale scuola: Casa (M5s), rinnovo organico Covid Ata, segnale apertura governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia "purtroppo accelera e la crescita dei contagi rappresenta una potenziale ipoteca al regolare svolgimento dell'attività didattica. L'attuale sdoppiamento delle classi è assolutamente necessario per portare avanti un anno scolastico regolare ma il contratto del personale Ata assunto per questo scopo scade il prossimo 30 dicembre". Lo sottolinea Vittoria Casa, presidente commissione Cultura, a margine dell'interrogazione al ministro dell'Istruzione presentata insieme alle deputate e i deputati del M5s. "È dunque importante il segnale d'apertura che il governo ha dato in commissione Cultura. C'è un contingente di personale Ata - prosegue - che è stato espressamente assunto per 'finalità connesse all'emergenza epidemiologica'. Nonostante il perdurare delle criticità, la legge di Bilancio appena approdata in Senato non prevede risorse per questi lavoratori, con la conseguenza che tutto il prezioso lavoro di riorganizzazione potrebbe andare perduto. In sede emendativa sarà necessario porre importanti correttivi per garantire la regolarità dell'anno scolastico e prolungare i contratti fino a giugno", conclude Casa. (Com)