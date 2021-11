Speciale scuola: Milano, Aprea (FI), istituto dei ciechi di via Vivaio rischia di essere trasferito, rischio perdita offerta formativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha in più occasioni ribadito di non voler rinnovare il contratto per l'affitto dell'istituto dei ciechi di via Vivaio, nel quale è attualmente ospitata la scuola media statale per ciechi Vivaio, in quanto ritenuto troppo caro". Lo comunica in una nota la deputata di Forza Italia Valentina Aprea, responsabile del dipartimento istruzione del partito azzurro. Il contratto scadrà il prossimo 31 dicembre, all'importo dell'affitto proposto dalla Fondazione al Comune è stato calcolato sulla base dei valori medi indicati dall'Agenzia delle Entrate per la zona è stato già applicato uno sconto significativo. "La scuola, che rappresenta un punto di riferimento unico e insostituibile - aggiunge Aprea -, opera da 45 anni in quei locali nei quali la Fondazione ha investito oltre un milione di euro per manutenzione, messa a norma e realizzazione di interventi per la realizzazione delle attività "speciali" che sono parte integrante del progetto educativo. In più, la vicinanza tra le Istituto e scuola permette la realizzazione del progetto di ricerca Istituto-Scuola, finalizzato a: studio, realizzazione e sperimentazione di materiali e percorsi didattici specifici e integranti; sperimentazione del materiale tiflopedagogico prodotto dall'Istituto; fornitura di materiale didattico specifico per non vedenti e ipovedenti elaborato dal Centro Materiale Didattico dell'Istituto e progettato insieme alla scuola in base alle esigenze didattiche; fornitura di libri di testo in Braille prodotti dal Centro Trascrizione Braille dell'Istituto". A poco più di un mese dalla scadenza del contratto, 280 allievi, le loro famiglie e la comunità educante non conoscono quale sarà il loro futuro perché "il Sindaco Sala continua a ripetere di non poter rinnovare contratto di affitto dell'istituto per i ciechi per la sua eccessiva onerosità". Il Sindaco Sala si è impegnato a trovare una sede alternativa, ma "la specificità progettuale dell'istituto e della sua offerta formativa andrebbero sicuramente perse lontano dall'istituto dei ciechi e se ne perderebbero eccellenza e specializzazione". "Da Deputato milanese e lombardo trovo scandaloso che la città di Milano non possa permettere la prosecuzione di questa scuola speciale frequentata da alunni ciechi, ipovedenti e normodotati, anche e soprattutto in questo tempo in cui al sindaco Sala, recentemente riconfermato commissario all'edilizia scolastica, saranno messi a disposizione fondi straordinari dal Pnrr. Spiace prendere atto che anche il ministro Bianchi non sia riuscito, a seguito della nostra interrogazione parlamentare, a determinare un convincimento diverso nell'amministrazione comunale di Milano", chiosa Aprea. (Com)