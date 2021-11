Speciale scuola: Spadafora (M5s), non c'è inserimento educazione motoria in primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Per chi, come voi, racconta il battito del nostro Paese, guardarsi indietro non è possibile, il mio augurio è che possiate continuare a raccontare l’attualità" Valentina Vezzali

Sottosegretario di Stato allo Sport

24 luglio 2021

- Con la conferenza stampa della sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali "abbiamo capito che la buona notizia annunciata qualche giorno fa sull'inserimento dei docenti di educazione motoria nelle scuole primarie non c’è". Lo evidenzia su Facebook il predecessore della sottosegretaria Vezzali, il deputato M5s, Vincenzo Spadafora, che punge: "Il giorno storico non è ancora arrivato, abbiamo esultato troppo presto. Per ora è una norma di buone intenzioni e rappresenta senz'altro un inizio, ma senza fondi adeguati e con altre criticità. Ora possiamo lavorarci in Parlamento, ma senza i fondi del governo sarà davvero dura riuscire ad ottenere qualcosa". (Rin)