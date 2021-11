Speciale scuola: Capitanio (Lega), da governo ok a colloqui da remoto anche a fine emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "ha accolto l'ordine del giorno della Lega che chiede di disciplinare, anche alla fine dello stato di emergenza, la possibilità di svolgere da remoto i colloqui tra genitori e docenti. Lo abbiamo chiesto nel rispetto dell'autonomia scolastica e come modalità alternativa ai colloqui in presenza: un segno di attenzione e di rispetto per i tantissimi genitori che, pur volendo, non riescono per motivi di lavoro o per altre ragioni a recarsi a scuola di persona". Lo dichiara Massimiliano Capitanio, deputato Lega e primo firmatario dell'ordine del giorno approvato alla Camera. "Del resto - aggiunge - un decreto del 2005 prevede già che 'ogni cittadino è libero di scegliere che canale prediligere nella comunicazione con la pubblica amministrazione e ha diritto a richiedere l'utilizzo delle tecnologie digitali'. Di recente lo stesso presidente Mattarella ha dimostrato a tutto il Paese l'importanza di garantire i diritti digitali dei cittadini". (Rin)