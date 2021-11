Imprese: Iveco Group, azzeramento emissioni nette di CO2 entro il 2040

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco Group eredita da Cnh Industrial un forte impegno per un futuro sostenibile e annuncia oggi di aver firmato The Climate Pledge, un impegno fondato congiuntamente da Amazon e Global Optimism, per raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040, con dieci anni di anticipo sull’obiettivo fissato dall'Accordo di Parigi. È quanto si legge nella nota diffusa in occasione dell’Investor Day in corso a Torino. Questa intenzione, si legge nel documento, è un elemento integrante dei più ampi impegni Esg della società, compresi quelli relativi alla sicurezza sul lavoro e su strada, all'inclusione e alla diversità e a una gestione del ciclo di vita del prodotto rispettosa dell'ambiente: inoltre, per affrontare le problematiche legate al cambiamento climatico la società ha integrato nel piano di sostenibilità una serie di iniziative di riduzione delle emissioni di CO2 e di temi specifici legati al clima, fissando obiettivi strategici a lungo termine che guideranno la sua strategia di business. (Com)