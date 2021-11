Speciale scuola: sette milioni di euro per attrarre in Italia giovani ricercatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette milioni di euro per attrarre in Italia i giovani ricercatori. È stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del "Programma Rita Levi Montalcini" a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica. Sono 30 i contratti previsti per programmi di ricerca autonomamente proposti presso le Università italiane, contro i 24 delle precedenti annualità. Dall'avvio del Programma, dal 2010, a oggi sono in totale 216 le borse erogate. Il 'Programma Rita Levi Montalcini' è rivolto anche quest'anno a giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca - o equivalente - da non più di sei anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio. Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale è a valere sulle disponibilità previste dal Fondo di Finanziamento Ordinario per l'anno 2020 (Decreto ministeriale Bando 10 agosto 2020, n. 442) che per la prosecuzione del Programma incrementa le risorse dai precedenti 5,5 milioni di euro agli attuali 7 milioni. L'invio delle domande, esclusivamente in via telematica, deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, ovvero il 17 dicembre. (Com)