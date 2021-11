Lombardia: premiati Comuni di Remedello, Mulazzano e Cologno Monzese per “Giornata del verde pulito”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Per noi del Comando Operativo di Vertice Interforze Nova è una tra le migliori fonti di informazione" Luciano Portolano

Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze

18 ottobre 2021

- Sono Remedello (Brescia), Mulazzano (Lodi) e Cologno Monzese (Milano), in rappresentanza rispettivamente dei Comuni con meno di 5mila abitanti, quelli tra 5mila e 15mila residenti, e quelli con più di 15mila abitanti, i centri risultati vincitori della “Social call” fotografica, promossa dall'assessorato all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia per la “Giornata del verde pulito”, tenutasi lo scorso 26 settembre. Tra i 27 partecipanti sono quelli che hanno, infatti, ricevuto il maggior numero di “mi piace” nella rispettiva categoria. Una menzione speciale, per la fotografia “più evocativa”, è andata al Comune di Codogno (Lodi). A tutti i partecipanti è stata consegnata una pergamena, in ricordo dell'impegno di ogni Comune nella cura e nella tutela delle aree verdi. I Comuni vincitori hanno ricevuto come premio l'utilizzo congiunto il giorno 15 dicembre dell'Auditorium Gaber, a Palazzo Pirelli, per organizzare un evento sulle tematiche ambientali, sviluppate con scuole e realtà associative del territorio, coerenti con la politica regionale. Alla “Giornata del Verde Pulito” hanno partecipato 149 Comuni lombardi. Oltre a 33 tra Parchi e Associazioni, Enti e Gruppi di volontariato, Aggregazioni e Scuole che il 26 settembre avevano organizzato sul proprio territorio azioni di sistemazione e recupero di aree verdi pubbliche e protette. Un appuntamento che Regione Lombardia promuove ogni anno per informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulle tematiche ambientali. (segue) (Com)