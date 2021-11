Italia-Francia: Eliseo, Macron a Roma prossima settimana per firma Trattato Quirinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron sarà a Roma il 25 e 26 novembre per la firma del Trattato del Quirinale. Lo conferma ufficialmente l'Eliseo. La presidenza francese ha spiegato che il trattato "favorirà la convergenza delle posizioni francesi ed italiane insieme al coordinamento dei due Paesi in materia di politica europea ed estera, di sicurezza e di difesa, di politica migratoria, economica, di insegnamento, di ricerca di cultura e di cooperazione transfrontaliera". Il 26 novembre Macron effettuerà una visita a Papa Francesco in Vaticano, la seconda dopo quella del giugno del 2018. (Frp)