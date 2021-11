Russia: Putin, Occidente usa la crisi migratoria per fare pressione sulla Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi occidentali stanno usando la crisi migratoria al confine bielorusso-polacco come nuovo motivo di tensione in una regione vicina alla Russia e per fare pressione su Minsk, dimenticando allo stesso tempo i propri obblighi nella sfera umanitaria. Lo ha dichiarato oggi il presidente russo Vladimir Putin, in una riunione estesa del collegio del ministero degli Esteri russo. Da diversi giorni oltre duemila migranti provenienti da Paesi del Medio Oriente si trovano ammassati al confine tra Bielorussia e Paesi dell'Unione europea, nel tentativo di ottenere asilo politico dall'Ue, la quale ha accusato le autorità bielorusse di aver creato la crisi migratoria allo scopo di destabilizzare il confine orientale dell'Unione europea. (Rum)