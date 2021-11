Ue: Lamorgese, impegno Italia per ingresso Croazia in area Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha incontrato al Viminale il ministro dell’Interno della Repubblica di Croazia, Davor Bozinovic, con il quale ha affrontato i temi di comune interesse legati all’immigrazione irregolare e alla tratta di esseri umani, alla cooperazione di polizia per il contrasto al terrorismo e al traffico di stupefacenti, alla cattura di latitanti. Lamorgese ha confermato l’impegno dell’Italia in sede di Unione europea per dare seguito alle legittime aspettative della Repubblica di Croazia per il suo ingresso nell’area Schengen. I due ministri hanno convenuto di sottoscrivere quanto prima a Zagabria un memorandum finalizzato a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nel campo del contrasto al traffico internazionale di stupefacenti.(com)