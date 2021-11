Messico: Fitch conferma valutazione "BBB-" con prospettiva stabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Positiva peraltro la valutazione sulle finanze pubbliche, che continuano a mostrare comportamenti migliori di economie paragonabili a quelle del Messico, soprattutto avendo riguardo al rapporto debito pubblico su pil. Fitch sottolinea la positiva gestione del debito, con il sostanziale miglioramento delle scadenze dei titoli e un'alta percentuale di obbligazioni in moneta locale, elemento che mitiga i rischi esterni. La ripresa alimenta un incremento delle entrate fiscali, soprattutto quelle legate all'Iva, mentre le leggi di bilancio per il 2022 contengono misure di incentivo ai piccoli contribuenti per il rientro nella formalità, producendo un positivo aumento della platea tributaria. Fitch conferma peraltro le previsioni di crescita del prodotto interno lordo al 5,9 per cento nel 2021 e del 2,8 per cento nel 2022. (segue) (Mec)