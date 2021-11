Tunisia: rapporto, il 12,9 per cento delle Pmi con capitale straniero chiuse per Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 12,9 per cento delle piccole e medie imprese con capitale straniero ha chiuso i battenti in Tunisia a causa della pandemia di Covid-19 e la conseguente crisi economica. Lo hanno rivelato i risultati del rapporto della Confederazione dei datori di lavoro (Conect) e dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp), in collaborazione con la società di revisione e consulenza Hlb Gsaudit & Consulting e dall'Istituto One To One. I dati sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa e il tema è stato scelto in seguito a un’osservazione preoccupante relativa alla crisi economica a livello nazionale e mondiale, caratterizzate da una contrazione del Pil nel 2020 rispettivamente dell'8,2 per cento e del 3,5 per cento. Lo studio ha preso in considerazione 527 aziende che impiegano tra sei e 199 dipendenti, comprese 101 aziende con partecipazione straniera, nel periodo di tempo tra il 21 settembre e il 5 novembre 2021. (Tut)