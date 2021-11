Migranti: ministro Interno Slovenia, sì a Croazia in Schengen e recinzioni ai confini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro sloveno, inoltre, sarebbe opportuno istituire un meccanismo di controllo efficace alle frontiere della Grecia per chiudere la rotta dei Balcani occidentali. Hojs ha sottolineato che la situazione è stata aggravata dalla "guerra ibrida" del presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko "contro l'Ue" e dal crollo del governo in Afghanistan. Secondo Hojs, Lukashenko sta "spingendo" i migranti verso la Polonia e si tratta "senza dubbio di una guerra ibrida". L'Ue, ha detto ancora Hojs, non consentirà l'uso dei migranti come strumento o arma politica. Secondo il ministro sloveno, infine, le frontiere dell'Ue vanno protette a tutti i costi e se necessario innalzando le recinzioni. (Seb)