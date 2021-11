Lavoro: Crippa (M5s), donne vittime violenza tra categorie protette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le donne vittime di violenza saranno incluse tra le categorie protette che hanno diritto a un posto di lavoro. Lo prevede una proposta di legge della nostra Maria Edera Spadoni, vicepresidente della Camera, calendarizzata dall’Ufficio di presidenza di Montecitorio. Una legge di civiltà che, se approvata, rappresenterà un nuovo passo in avanti per il nostro Paese". Lo dichiara Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera dei deputati. “La proposta – spiega- prevede l’allargamento delle categorie protette previste dalla legge del 12 marzo 1999, e che riguarda persone che hanno diritto all’assunzione in imprese con almeno 51 dipendenti. Una norma in piena sintonia con quanto accade nel nostro Paese e anche con le battaglie che da tempo portano avanti i parlamentari del Movimento cinque stelle e i nostri rappresentati al governo. Da pochi giorni– prosegue Crippa – è infatti ‘attivo’ il cosiddetto ‘Reddito di libertà’, approvato dal governo Conte II col decreto Rilancio, che assegna un sostegno economico alle donne vittime di violenza, mentre ha già prodotto importanti risultati il ‘Codice rosso’ che ha previsto una corsia preferenziale per le denunce di violenza e maltrattamenti nei confronti delle donne. Tra una settimana – conclude il capogruppo Cinque stelle – sarà la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In quelle ore, ascolteremo e leggeremo tante buone intenzioni e tante belle parole. A queste, il Movimento cinque stelle ha sempre preferito i fatti che ora sono o saranno presto legge”.(com)