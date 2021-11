Quirinale: Carfagna, scelte Berlusconi saranno comunicate in modo ufficiale non con retroscena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Le scelte del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, quando ci saranno, verranno comunicate in maniera formale, ufficiale e trasparente. Lo ha detto la ministra per il Sud, Mara Carfagna, dopo il Consiglio Affari generali dell'Unione europea sulla politica di coesione rispondendo a una domanda sulle parole della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, riguardo al "passo indietro" di Berlusconi dalla corsa per il Quirinale. "Le scelte del presidente Berlusconi, quando ci saranno, verranno comunicate in maniera formale, ufficiale e trasparente. Non certo attraverso retroscena o interpretazioni. Chi conosce bene Berlusconi sa che le cose funzionano così", ha detto la ministra. (Beb)